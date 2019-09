"Gegen die Wohnungsnot hilft nur bezahlbarer Wohnraum": Interview mit Lisa Paus

Die Wohnungsnot drängt - Mieten steigen, Immobilienpreise explodieren. FondsDISCOUNT.de sprach mit der Grünen-Bundestagsabgeordneten Lisa Paus, die finanzpolitische Sprecherin ihrer Fraktion und Obfrau im Finanzausschuss des Bundestags ist.

FondsDISCOUNT.de: Frau Paus, bei Bündnis 90/Die Grünen denkt man direkt an den Umweltschutz, weniger an Finanzen. Wie passen diese beiden Themen inhaltlich zusammen und was gerade fasziniert Sie daran ihre Arbeit im Bundestag diesem Thema zu widmen?