Der Veggie-Boom in westlichen Industrienationen ist ein Megatrend. Waren Vegetarier in Deutschland früher eine absolute Randerscheinung, ernähren sich heute fast zehn Prozent der Bundesbürger vegetarisch. Dies entspricht in etwa der weltweiten Vegetarier-Quote. Täglich kommen in Deutschland 2.000 neue Vegetarier hinzu, so der internationale Vegetarier-Verband ProVeg .

Seit dem Börsenerfolg von Beyond Meat sind Fleischersatz-Produkte im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde. Doch welche Veggie-Aktien sollten ebenfalls auf die Megatrend-Watchlist? Eine Auswahl für hoffentlich lukrative Wetten auf die Zukunft.

Anleger können auf eine Vielzahl von Aktien setzen, um vom Veggie-Boom zu profitieren. Im Folgenden stellen wir drei Veggie-Aktienunternehmen vor, die ausschließlich vegetarische und/oder vegane Produkte produzieren.

Beyond Meat

Das Start-up Beyond Meat ist die vielleicht bekannteste Veggie-Aktie der Welt. Die Performance der Aktie kann sich durchaus sehen lassen: Mehr als 63 Prozent Rendite innerhalb von drei Monaten. Für das zweite Quartal 2019 gab das US-Unternehmen eine Umsatzsteigerung von 287 Prozent bekannt. 60,4 Millionen Euro (67,3 Millionen US-Dollar) setzte das Unternehmen mit Fleischersatzprodukten um. Profitabel ist das Unternehmen aber noch nicht: Im zweiten Quartal betrug der Verlust 8,5 Millionen Euro (9,4 Millionen US-Dollar). Ob das Unternehmen langfristig Gewinne erzielt, muss sich noch zeigen.

Hain Celestial Group

Das 1993 gegründete US-Aktienunternehmen stellt vegetarische und biologische Lebensmittel und Kosmetikprodukte her und vertreibt sie in Nordamerika und Europa. Neben großen Bio-Supermärkten beliefert der Konzern auch Walmart. Zu dem Unternehmen gehören eine Vielzahl an Veggie-Marken wie beispielweise die Traditionsmarke Yves Veggie Cuisine, die schon seit 1985 Fleischersatzprodukte produziert und in Nordamerika verkauft.



Bilanzierungsprobleme bei der Hain Celestial Group führten 2018 zu einem heftigen Kursrutsch. Die Aktie fiel innerhalb eines Jahres von rund 35 US-Dollar auf etwas mehr als 13 US-Dollar. Im laufenden Jahr konnte sich die Aktie dann wieder etwas erholen: Sie gewann fast 20 Prozent hinzu. Derzeit kostet ein Anteilschein an der Nadaq 18,78 US-Dollar (Stand: 03.09.2019, 15:38:48 Uhr):

Ende August gab der Konzern seine Quartalszahlen bekannt: Im vierten Quartal sanken die Umsätze gegenüber dem Vorjahreszeitraum um zehn Prozent auf 509,53 Millionen Euro. Der Verlust stieg auf 7,03 Millionen Euro (7,7 Millionen US-Dollar).

Royal Wessanen

Auch in Europa gibt es echte Veggie-Aktien. Das niederländische Unternehmen Royal Wessanen wurde bereits 1765 gegründet und ist ein multinationales Aktienunternehmen, dass sich auf den Vertrieb von biologischen und vegetarischen Produkten spezialisiert hat. In über 91 Ländern der Welt vertreibt der Konzern seine Waren. Zu dem Konzern gehören 15 Bio-Marken unter ihnen auch der in Deutschland beliebte Hersteller von vegetarischen Pasteten: Tartex.

Im laufenden Jahr gewann die Wessanen-Aktie mehr als 41 Prozent hinzu. 2018 kam es jedoch, nach der Präsentation von enttäuschenden Geschäftszahlen, zu einem heftigen Kurssturz von minus 35 Prozent.





2018 setze Wessanen mit Veggie-Produkten 628,4 Millionen Euro um. Das ist eine Umsatzsteigerung von 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der vorsteuerliche Gewinn lag bei 57,7 Millionen Euro.



Fazit: Veggie-Aktien sind eine Wette auf die Zukunft. Nur eines der drei Unternehmen schreibt bisher Gewinne. Alle drei vorgestellten Aktien weisen eine hohe Volatilität auf und sind daher nur etwas für risikoaffine Anleger.



Autor: Ferdinand Hammer