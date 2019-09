Den letzten Höhepunkt erlebte die Akte des US-Pharmakonzerns Pfizer Ende 2018 bei 46,47 US-Dollar und ging anschließend in eine zunächst volatile Seitwärtsbewegung zwischen 39,43 und grob 44,56 US-Dollar über. Diese Phase dauerte bis Ende Juli an, anschließend kam es zu einem regelrechten Crash zurück auf das Niveau von 33,97 US-Dollar. Insgesamt verlor der Wert binnen sechs Wochen gut 24 Prozent an Wert, konnte sich auf diesem tiefen Niveau jedoch nachhaltig stabilisieren und vollzieht nun eine dynamische Gegenbewegung. Der zuvor vollzogene Bruch eines seit 2016 bestehenden Aufwärtstrendkanals um 38,75 US-Dollar bleibt jedoch unumkehrbar. Die aktuelle Erholungsbewegung dürfte sich daher lediglich im Rahmen eines gewöhnlichen Pullbacks abspielen, kann aber für den kurzfristigen und spekulativen Aufbau von Long-Positionen genutzt werden.