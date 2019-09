Anzeige

Die in der BYD-Aktie investierten Anleger hatten in den letzten Wochen an ihrem Investment wenig Freude und zu Beginn des Septembers sieht es nicht so aus, als würde sich an diesem trüben Bild kurzfristig etwas ändern. Im Gegenteil: Es muss sogar mit neuen Tiefs gerechnet werden.

Abwärtstrend könnte Lawine auslösen

Der Grund für diese pessimistische Einschätzung ist das jüngste Scheitern ... Weiterlesen