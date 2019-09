Für Verunsicherung sorgte zum einen die politische Lage in Großbritannien. Dort will sich eine größere Gruppe Parlamentarier gegen den Brexit-Kurs von Premierminister Boris Johnson stemmen. Zum anderen stockt der für September anvisierte Verhandlungsprozess zwischen den USA und China.

Am Nachmittag gab der Bund-Future einen Teil seiner noch deutlicheren Gewinne wieder ab. Die Hoffnung, dass ein Brexit ohne Einigung vermieden werden könnte sei gestiegen, sagten Händler. Mit dem Fraktionswechsel eines konservativen Abgeordneten hat der britischen Premierministers Boris Johnson am Dienstag seine rechnerische Mehrheit im Parlament eingebüßt. Der Abgeordnete Phillip Lee trat zu den Liberaldemokraten über, wie er in einer Erklärung auf Twitter mitteilte. Im Parlament wollen Gegner eines harten Brexits am Abend eine abermalige Verschiebung des Austritts-Termins erzwingen, soweit keine neue Austrittsvereinbarung mit der Europäischen Union gefunden wird. Beobachter spekulieren über Neuwahlen./jsl/fba