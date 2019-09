Wie oft hat Donald Trump behauptet, die USA hätten die „greatest economy ever“? Spätestens seit heute wird diese Behauptung immer absurder: wie der heutige ISM Index gezeigt hat, schrumpft nun auch die Industrie in den USA – es hat jetzt, nach China und Europa, auch Trump-Land erwischt. Die miserbalen ISM-Zahlen haben selbst die ansonsten schmerzfreie Wall Street zumindest kurzzeitig schockiert – aber der Einbruch hat sich schon länger angekündigt und fällt nicht aus heiterem Himmel (dazu mehr im Video). Unterdessen verschärft sich die Tonlage Chinas gegenüber der USA (womit ein Treffen der Delegationen im September unwahrscheinlicher wird). Und in Brexit-Land verliert Borsi Johnson seine knappe Mehrheit im Parlament. Nur der Dax bleibt entspannt – in Vorfreude auf die EZB nächste Woche?

