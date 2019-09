Die kurze Einschätzung der LageVor den weitreichenden Entscheidungen in UK hält sich der DAX bedeckt. Die Lage bleibt unverändert angespannt. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich entweder in der lila bzw. blauen Z (normale Beschriftung; orangene A=13600, laufende orangene B mit grüner A=10115, grüner B bisher 12660, grüner C bisher 11264) oder immer noch in der lila bzw. blauen X2 (farbig hinterlegte Beschriftung; orangene A/W=8695, orangene B/X=13600, orangene Y bisher 10115 mit grüner A=10115, grüner B bisher 12660 bzw. orangene C=10115, orangene D=12660, orangene E bisher 11264) mit 23er Mindestziel 10648.

Es lassen sich aus dieser Gemengelage zwei Szenarien ableiten – diese sind unabhängig davon, ob sich der DAX im Big Picture schon in der orangenen B der lila bzw. blauen Z oder erst in der orangenen E/Y der lila bzw. blauen X2 befindet.Grüne B bzw. orangene D bereits beendet (Hauptvariante, blauer Pfad)Die grüne B=12660 (bzw. orangene D) wurde als Doppelzigzag mit roter W=12452, roter X=12608 und roter Y=12660 beendet. Die impulsive grüne C bzw. korrektive orangene E (bisher 11264) hat bei 11264 einen vollständigen Impuls als lila 1 bzw. grüne A (rote I=12289, rote II=12660, rote III=11328, rote IV=11859, rote V=12264 als angedeutetes EDT) abgeschlossen. Die laufende lila 2 bzw. grüne B (bisher 11995; MOB 12660) scheint ein Zigzag mit roter A=11852 sowie laufender roter B (bisher 11426) zu bilden und hat ihr Mindestziel 11859 bereits deutlich überwunden. Die überschiessende rote B (bisher 11426; blaue a=11426, blaue b mit orangener a=11780, orangener b=11625, orangener c bisher 11995, fehlende blaue c mit 61er Mindestziel 11731 - hellgrüne Fibos ausgehend von 11995) kann als Flat oder Triangle interpretiert werden. Der Zielbereich der fehlenden roten C liegt zwischen 11995 und 12660.Alternativ wäre auch ein Abschluss der lila Alt: 2 bzw. grünen Alt: B bei 11995 zählbar. Der Rücklauf seit 11995 scheint jedoch korrektiv und damit noch nicht die lila 3 bzw. grüne C zu sein.Die fehlende lila 3 bzw. grüne C mit Ziel unterhalb 11264 wird wahrscheinlich auf direktem Weg den Zielbereich 10507/10648/10636 anlaufen (blauer Pfad).Aus Sicht des Big Pictures wäre ein korrektiver Rücklauf auf 10648 (bzw. 10636 in der XETRA-Indikation) für den Abschluss einer lila bzw. blauen X2 als Running Triangle (orangene A=8695, orangene B=13600, orangene C=10115, orangene D=12660, laufende orangene E) bereits ausreichend (orangener Pfad). Die 10507 sind nur in der impulsiven grünen C einer orangenen B bzw. orangenen Y als Pflichtziel anzusehen (blauer Pfad). Dabei kann sich die lila bzw. blaue X2 auf der Unterseite bis zur hellgrünen 0-b-Linie aus dem Big Picture (derzeit bei 933x) ausdehnen.Orangene B bzw. orangene D bildet ein Flat; grüne Alt: B noch nicht beendet (Nebenvariante, Beschriftung mit Alt:, grauer Pfad)Die grüne Alt: B (bisher 12660) verläuft als Flat und befindet sich nach der lila A/W=12452 und lila B/X=11264 (lila Alt: A=11608, lila Alt: B=12660, lila Alt: C=11264) vermutlich bereits in der impulsiven lila Alt: C/Y (bisher 11995; rote Alt: I=11853, laufende rote Alt: II bisher 11426, 161er Ausdehnung der fehlenden roten Alt: III derzeit bei 12802 – lila Fibos ausgehend von 11852) mit Ziel oberhalb 12660 (61er Mindestziel lila Alt: C bei 12798 – grüne Fibos; 100er Ziel bei 13601; Mindestziel lila Alt: Y oberhalb 12660). Das 61er Mindestziel der abschliessenden grüne Alt: C liegt derzeit bei 10507 (graue Fibos).Fazit:Der DJI hat mit dem Allzeithoch oberhalb 26953 seine Ziele aus Sicht des Big Pictures abgearbeitet. Auf den untergeordneten Wellenebenen sind die Muster im DJI noch nicht vervollständigt und auch im DAX bleibt ein abschliessendes Allzeithoch offen. Zumindest der DAX dürfte noch einen Umweg über die Marke 10507 bzw. 10648/10636 einlegen, bevor das abschliessende Allzeithoch in Angriff genommen wird. Im DJI ist ein vergleichbarer Rücklauf nicht erforderlich und dürfte zuvor sogar ein neues Allzeithoch erreichen.