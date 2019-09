Isra Vision – Bullen greifen hier zu

Isra Vision hat in den letzten Wochen eine Achterbahnfahrt hingelegt. Von 30 Euro im Frühjahr stieg die Aktie auf 40 Euro um nun wieder bei 30 Euro zu notieren. Die Analysten von Warburg sehen für den Anbieter von industrieller Bildverarbeitung und Machine Vision weiterhin Potential. Für mutige Anleger empfehlen wir den Turbo-Bull DDU45M auf Isra Vision.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Isra Vision von 45 auf 43 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf “Buy” belassen. Trotz abgeschwächten Umsatzwachstums sei der Spezialist für Materialprüfung hochprofitabel, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst in einer am Montag vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen an die schlechtere Berechenbarkeit des Wachstums an.