„World War Z“–reloaded? Steigende Zinsen bedrohen Zombie-Unternehmen

Die Wirtschaft ist seit der Finanzkrise solide gewachsen. Zudem profitierten die Unternehmen von sehr niedrigen Zinsen, was wiederum Investitionen günstiger machte und die Unternehmensgewinne ansteigen ließ. In diesem Fahrwasser konnten die Börsen in der letzten Dekade deutlich zulegen und neue Höchststände markieren. Die Welt scheint also in bester Ordnung zu sein Doch seit einigen Monaten nehmen die Ausfälle bei europäischen Unternehmenskrediten stark zu – und dies bei den niedrigen Zinsen. Die Tatsache, dass somit immer mehr Unternehmen ihre Kredite nicht mehr bedienen können, stellt eine große Gefahr für Wirtschaft, Banken und Anleger dar. Beginnt die Jagd auf solche Zombie-Unternehmen, die ihre Kredite in normalen Zinszeiten nicht mehr bedienen könnten, jetzt erst richtig?

