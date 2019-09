Brent Crude Öl setzt Talfahrt fort!

Auslöser für die anhaltend niedrigen Ölpreise sind ein Überangebot und eine sich abschwächende Weltwirtschaft. Besonders beim ersten Punkt gießt ein Land noch zusätzlich Öl ins Feuer, die USA haben jüngst eine neue Pipeline fertiggestellt und können damit ein Volumen von 670.000 Barrel pro Tag bewegen – weitere sind im Bau. Im nächsten Jahr könnten die USA somit 1 Mio. Barrel zusätzlich exportieren und den weltweiten Ölmarkt hierdurch fluten – ergo sollten die Preise weiter purzeln. Technisch hat sich in den letzten Monaten am Chartbild kaum etwas geändert, noch immer beherrscht ein intakter Abwärtstrend das Handelsgeschehen seit Mai dieses Jahres, übergeordnet lässt sich weiter ein ungebrochener Aufwärtstrend seit 2016 festhalten. Genau diesen steuert der Ölpreis der Nordseesorte Brent Crude zielstrebig an und dürfte diesen schon sehr bald einem Test unterziehen.

Nach dem Bruch des kurzzeitigen Aufwärtstrendkanals aus dem abgelaufenen Monat lässt sich aus dem Stand heraus nun direktes Abwärtspotenzial zurück an die Augusttiefs bei 55,88 US-Dollarableiten. Darunter wäre sogar ein Rückläufer direkt auf den seit 2016 bestehenden Aufwärtstrendkanal um 55,00US-Dollarvorstellbar, auf den beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN SR3HVX gesetzt werden kann – hohe Volatilität muss zwingend einkalkuliert werden. Erst in diesem Bereich wird dem Ölpreis eine zwischenzeitliche Stabilisierung zugetraut, nachdem die Unterstützung um 58,00 US-Dollar weggefallen ist. Eine echte Überraschung wäre ein rascher und unmittelbarer Kursanstieg mindestens über 60,00US-Dollar, in diesem Fall dürfte der 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 61,42 US-Dollar angesteuert werden. Größere Kaufsignale können jedoch erst oberhalb von mindestens 62,00 US-Dollarabgeleitet werden, in diesem Fall sollte es rasch zu einem Test das 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 65,30 US-Dollarkommen.