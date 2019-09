Gold auf Rekordkurs

Schwache Aktienmärkte, fallende Anleiherenditen und eine weiter zunehmende Eskalation im Handelsstreit – die Ausgangslage für Gold könnte derzeit kaum besser sein. In Dollar gerechnet ist die Feinunze so teuer wie seit April 2013 nicht mehr, in Euro sowie zahlreichen Schwellenländerwährungen ist der Kurs sogar in neue Dimensionen vorgestoßen. In der ersten September-Hälfte dürften die weiteren Weichen gestellt werden. Anleger mit langem Horizont können hier bei Ophirum auch in physisches Gold investieren. Im Zertifikatebereich empfehlen wir die Turbos PR2EYP der BNP Paribas mit Hebel 3 oder GA7M2S mit Hebel 5.

Im Handelsstreit zwischen den USA und China scheint keine Seite nachgeben zu wollen. Im Gegenteil, in den vergangenen Tagen hat sich die Lage weiter verschärft. China kündigte neue Zölle auf US-Importe im Volumen von 75 Mrd. Dollar an, die Einführung soll in zwei Schritten ab September sowie Mitte Dezember erfolgen. Wenig überraschend lief die Reaktion von US-Präsident Donald Trump nicht lange auf sich warten. Alle Zölle auf chinesische Produkte sollen um fünf Prozent erhöht werden, weitere Maßnahmen sind möglich. Zudem hat Trump US-Unternehmen geraten, China zu verlassen und in den USA zu produzieren. Anders formuliert: Die Voraussetzungen für die eigentlich Anfang September angesetzten neuen Gespräche zwischen beiden Ländern könnten kaum schlechter sein.