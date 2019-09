Mastercard - Hier ist Druck auf dem Kessel!

Die Aktie handelt nun schon seit einigen Wochen unter dem Allzeithoch und bei einem Breakout durch dieses Level könnte der Wert regelrecht explodieren!

Symbol: MA ISIN:US57636Q1040

Rückblick: Der Kreditkarten-Riese aus dem US-Bundesstaat New York beschäftigt weltweit mehr als 14.000 Mitarbeiter und ist neben Visa einer der zwei Big Player im Markt. Die Kreditkarten von Mastercard werden durch Banken quer über den Globus ausgegeben und Kunden können damit bei ca. 35 Millionen Vertragsunternehmen bezahlen und an etwa einer Million Bargeldauszahlungsstellen Geld abheben. Umsatztechnisch kennt der Konzern seit Jahre nur die Richtung nach oben, in jedem Jahr seit der Finanzkrise 2009 konnte dieser gesteigert werden. Das spiegelt sich natürlich auch im Chart wieder und so eilt der Anteilsschein von Allzeithoch zu Allzeithoch. Aktuell konsolidiert die Aktie knapp unter dem Hoch vom 29.07.2019, welches bei 283,33 USD liegt. Der Wert hält sich über allen relevanten gleitenden Durschnitten, eine weitere Kursexplosion auf eine neues Allzeithoch scheint in greifbarer Nähe zu sein.