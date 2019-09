Deutsche Anleihen eröffnen mit Verlusten - Gewinne in Italien

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit Kursverlusten in den Handel gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen moderat auf 178,70 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,68 Prozent. Am Dienstag war die Rendite auf ein neues Rekordtief von 0,74 Prozent gefallen.

Deutliche Kursgewinne gab es am Morgen am italienischen Anleihemarkt. Für Auftrieb sorgte, dass die Mitglieder der Fünf Sterne am Dienstagabend für eine Regierung mit den Sozialdemokraten (PD) stimmten. Damit ist eine wichtige Hürde für das neue Regierungsbündnis beseitigt. Die alte Regierung war wegen Unstimmigkeiten zwischen den beiden Koalitionspartnern Lega und Fünf Sterne geplatzt.

Zur Wochenmitte stehen zahlreiche Ereignisse an, die für Kursbewegung sorgen könnten. An Konjunkturdaten werden in der Eurozone die Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht. In den USA präsentiert die Notenbank Fed am Abend ihren Konjunkturbericht "Beige Book". Im Europäischen Parlament äußert sich zudem die designierte neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde./bgf/mis