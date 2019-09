Die globale Inflation verharrt weiterhin auf einem niedrigen Niveau - in der Eurozone weit unterhalb der von der EZB anvisierten 2% Marke.

Strategie

Monetäre Situation:

Die globale Inflation verharrt weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Mit Augustwerten von beispielsweise 1,4% in Deutschland und 1,0% in der Eurozone bewegt sich die Preissteigerung weit unterhalb der von der EZB anvisierten 2% Marke. Diese Entwicklung ist in allen Regionen zu beobachten. Unsere Einschätzung der globalen monetären Regime war im August unverändert. Mit unseren Indizes identifizieren wir in Kanada und UK weiterhin ein negatives, in den Emerging Markets ein neutrales und in den übrigen Regionen ein positives monetäres Regime.

Realwirtschaftliche Situation:

Die im August veröffentlichten Konjunkturdaten fielen gemischt aus. Während die Industrieproduktion in Deutschland mit -1,5% enttäuschte, konnten die Auftragseingänge zulegen. Die Auslandsnachfrage stieg auf den höchsten Wert seit 2016. Auch die Einkaufsmanagerindizes des Dienstleistungssektors und für das verarbeitende Gewerbe im Euroraum überraschten positiv. Der für Deutschland ermittelte ZEW-Konjunkturindex fiel im August ebenfalls stärker aus als erwartet. Insgesamt führte dies in der Eurozone zu einem Regime-Wechsel von "Winter" nach "Frühling". Aktuell messen wir mit dem ansa Composite Economic Index damit in Australien "Herbst", in den USA, Japan und den Emerging Markets "Winter" und in der Eurozone, Kanada und UK "Frühling".