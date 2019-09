SILBER GEHT AB WIE SCHMIDTS KATZE!

Silber markiert ein Vierjahreshoch. Gold-Silber-Ratio sinkt weiter.

Das sieht echt stark aus, was der „kleine Bruder“ von Gold in letzter Zeit macht! Heute früh konnte Silber ein Vierjahreshoch bei 19,57 US-Dollar markieren. Zudem kann sich Silber immer mehr vom Gold abkoppeln. Während der Goldpreis heute den Rückwärtsgang einlegt und gegen 10:00 Uhr MESZ bei 1.536 US-Dollar je Feinunze mit 0,62 Prozent zum Vortag schwächer notiert, kann der Silberpreis um 0,61 Prozent zulegen und auf 19,26 US-Dollar je Feinunze steigen. Die Gold-Silber-Ratio (Goldpreis in US-Dollar dividiert durch Silberpreis in US-Dollar), die im Juli noch bei 93 lag, beträgt aktuell knapp 80. Im Allgemeinen werden Werte größer 80 als "extrem" eingestuft.