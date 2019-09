Stefanie Claudia Müller: Was hat Deutschland verpennt in den vergangenen Jahren? Daniel Stelter: Wir haben in Deutschland eine Sonderkonjunktur erlebt, die nur zum Teil auf unserer eigenen Leistung beruht. Im Kern haben das billige Geld der EZB, der schwache Euro und die Globalisierung die Nachfrage nach deutschen Produkten weltweit gesteigert. Dieser Boom ist aber nicht

Der Beitrag Daniel Stelter: „Der Euro kann vielleicht noch 10 Jahre überleben“ erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Stefanie Claudia Müller.