Wie sich Anleger zwischen Notenbanken, Konjunktur und Politik positionieren sollten.

Mit dem freundlich verpackten Tweet „We look forward to continuing our positive dialogue with China on a comprehensive Trade Deal, and feel that the future between our two countries will be a very bright one!” läutete US-Präsident Donald Trump Anfang August eine neue Runde im Handelsstreit ein. Konkret geht es um die Etablierung eines „kleinen“ Einfuhr-Obolus von zehn Prozent auf die bislang nicht mit Strafzöllen belegten US-Importe aus China im Volumen von 300 Milliarden US-Dollar. Chinas Reaktion? Keine Käufe von amerikanischen Agrargütern mehr und eine Abwertung der eigenen Währung auf den tiefsten Stand seit Frühjahr 2008. Die von Trump angekündigte „strahlende Zukunft“ zwischen den beiden Supermächten lässt also noch auf sich warten.

Für die Kapitalmärkte war diese neue Stufe der Eskalation im Handelskonflikt zwar der Auslöser für einen Abverkauf chancenorientierter Anlageklassen wie Aktien oder Anleihen der Emerging Markets, der alleinige Grund war es aber nicht. Bereits zuvor hatten schlechte Konjunkturdaten und enttäuschte Hoffnungen auf die Zentralbanken der Hausse ein Ende gesetzt. Die Korrektur basiert somit auf einem ganzen Bündel von zuvor ausgeblendeten Risikofaktoren, die nun schlagartig ins Bewusstsein der Investoren zurückgekehrt sind. Im Ergebnis gab der DAX als besonders sensibles Börsenbarometer zwischen Anfang Juli und Anfang August rund 1.000 Punkte ab.

Fünf Schlüsselthemen beeinflussen den weiteren Kapitalmarktverlauf

Nach einem sehr freundlichen ersten Halbjahr stellt sich nach dem Einbruch nun die Frage, wie es an den Kapitalmärkten weitergeht. Sind die Risiken tatsächlich so groß, wie der Kursrutsch erwarten lässt? Oder sollten Anleger das niedrigere Niveau zum Einstieg nutzen? Auf fünf Themenkomplexe kommt es an:

1. Handelsstreit

Hinter der Auseinandersetzung zwischen den USA und China steht ein hegemonialer Konflikt. Es geht also um weit mehr als nur um Zölle. Daher wird der Handelsstreit die Kapitalmärkte weiter beschäftigen.





Unsere Prognose: Wir rechnen nicht mit einer baldigen Beilegung der Streitigkeiten. Am Markt werden weiter politische Risikoprämien gezahlt werden müssen, die die Aktienkurse belasten.

2. Konjunktur

Der Handelsstreit hinterlässt bereits Spuren, denn durch den zunehmenden Protektionismus gerät der Welthandel ins Stocken. Der Wachstumsmotor Globalisierung stottert.

Unsere Prognose: Das globale Wirtschaftswachstum schwächt sich weiter ab, da eine Eskalation des Handelskonflikts wahrscheinlich ist. Eine Rezession erwarten wir aber nicht.