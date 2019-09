Bei Aroundtown und TLG Immobilien arbeitet man nach den Ereignissen der vergangenen Tage mit Hochdruck an der milliardenschweren Fusion der beiden Immobiliengiganten. Das macht Frank Roseen, Mitglied im Board of Directors von Aroundtown, auf einer Immobilienkonferenz von SRC Research in Frankfurt deutlich. Man steigt in die Diskussion über einen Merger ein. Entstehen könnte einer der größten Gewerbeimmobilienkonzerne ...