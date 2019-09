ATX five

Während die Wiener Börse die Zusammensetzung des österreichischen Aktienindizes ATX unverändert lässt, gibt es einen Wechsel bei ATX five - dieser setzt sich aus den fünf höchstgewichtetsten Aktien des ATX zusammen. Hier muss die Aktie von Andritz den Index verlassen. Neu aufgenommen wird der Anteilschein des Energieversorgers Verbund. Der Wechsel wird am 23 September vollzogen.„Die fünf größten Unternehmen an der ...