Der Aktienexperte der Hamburg Commercial Bank (HCOB), Cyrus de la Rubis, prognostiziert, dass der deutsche Leitindex DAX im September 2020 bei 11.600 Punkten und der Dow Jones bei 23.730 Punkten stehen wird, was deutlich unter dem aktuellen Stand von 11.954 bzw. 26.189 Punkten wäre. Anders sieht es Joachim Schallmayer von der DekaBank, denn laut seiner Prognose wird der DAX in zwölf Monaten bei 13.000 und der Dow Jones bei 27.100 Punkten stehen.

Das Rezessionsgewitter zieht über Europa und die USA. Auf was müssen sich Aktionäre in den nächsten zwölf Monaten einstellen? Die Experten streiten sich. Folgende Einschätzung basiert auf der aktuellen VÖB-Aktienmarkteinschätzung der VÖB-Mitglieder BayernLB, DekaBank, Hamburg Commercial Bank, Helaba, LBBW und NORD/LB.

Wieso ist die Hamburg Commercial Bank so pressimistisch?

Rubia geht davon aus, dass die negativen Faktoren in den nächsten Monaten die Aktienmärkte weiter belasten werden. Konkret sieht der Aktienexperte für die europäischen Aktienmärkte einen Tiefpunkt zum Jahresende und ab 2020 tendenziell bessere Kursentwicklungen. Anders lautet seine Einschätzung für die Wall Street. Der Tiefpunkt am amerikanischen Markt soll erst im zweiten Quartal 2020 erreicht werden, wobei die Präsidentschaftswahlen ein noch nicht kalkulierbares Risiko darstellen.

Wie lautet die Einschätzung der DekaBank?

Bei der DekaBank zieht der Aktienexperten Joachim Schallmayer dem Rezessionsgespenst die Maske runter. Er gehen davon aus, dass es nicht zu einer globalen Rezession kommen wird. Laut seiner Analyse sind viele Störfaktoren bereits im Markt berücksichtigt: Wachstumserwartungen wurden reduziert, Schätzungen für Unternehmensgewinne massiv nach unten angepasst. Die Aktien-Bewertungen seien unauffällig. Etwas anders fällt sein Urteil gegenüber US-Aktien aus. Diese seien leicht überdurchschnittlich bewertet. Somit kommt der Aktienexperte der DekaBank zu dem Urteil, dass die Ausgangslage für leicht steigende Aktienkurse im weiteren Jahresverlauf positiv sei.

So sollten Anleger laut Helaba handeln

Ausgehend von einem saisonal schwierigen dritten Quartal mit weiteren Kurseinbrüchen, sei das Risiko von Korrekturen weiterhin präsent, so das Urteil von Claudia Windt, Aktienexpertin bei der Helaba. Aber vor dem Hintergrund massiver Renditerutsche bei Staatsanleihen und einem weltweiten Trend zu mehr Anleihen mit negativer Verzinsung, führe kein Weg an Aktien vorbei, so die Helaba-Expertin. Darüber hinaus böten mögliche Kursrückschläge die Chance zum Aufbau von Aktienpositionen.

Hier sollten Anleger vorsichtig sein

Laut der Markteinschätzung des Aktienexperten Uwe Streich von der LBBW seien US-Aktien fast zu teuer. Darüber hinaus dürften die Marktentwicklungen in den kommenden Monaten weiterhin von großer Nervosität geprägt sein. Zur Regel könnten hohe Tagesschwankungen oder "markant sinkende Kurse" werden, so Streich. Insgesamt werden sich die positiven und negativen Effekte weitestgehend aufheben, weshalb sich die Aktienmärkte seitwärts- bis leicht aufwärts entwickeln werden.

Auch Manfred Bucher von der BayernLB rechnet in den kommenden sechs bis zwölf Monaten mit einer volatilen Seitwärtsbewegung. Der Anlagestratege rechnet für die kommenden Monate mit einer schwächeren Entwicklung der europäischen Aktienmärkte im Vergleich zu den US-Aktienmärkten.

Ausblick:

Es wird keine tiefgreifende Kurskorrektur geben. Trotzdem belasten die großen Unsicherheitsfaktoren wie Brexit und Handelskonflikte. Es heißt: „Besonders Deutschland als Exportnation leidet unter eskalierenden Handelskonflikten.“ Und weiter meinen die VÖB-Aktienexperten: „Die US Konjunktur mag sich noch robuster zeigen, allerdings kann sich die Wirtschaft nicht dauerhaft vom Rest der Welt abkapseln.“ Somit bleibt das Umfeld für Anleger weiterhin volatil und unsicher.