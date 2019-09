Positive Nachrichten kommen aktuell von der Medigene Aktie: Im freundlichen Handelsumfeld an der Frankfurter Börse gelingt der Biotech-Aktie heute ein Kurssprung mit einem charttechnischen Kaufsignal. Am späten Vormittag notiert Medigenes Aktienkurs bei 6,365 Euro auf Tageshoch und mit 4,6 Prozent im Plus. Kursrelevante Neuigkeiten von Seiten des Unternehmens aus München sind am Mittwoch nicht zu sehen.Mit dem Anstieg über ...