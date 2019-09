Wirecard startet durch

Wirecard wird am Mittwoch von einigen Analystenkommentaren beflügelt. Die Deutsche Bank bestätigt ihre Einschätzung zur Aktie. Wir haben die Aktie mit einem Inliner in unser neues Turbo-Depot genommen. Seit dem Start liegt unser Depot nun 16 Prozent vorne. Jeder Transaktion folgen Sie hier. Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Wirecard auf “Buy” mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Zahlungsabwickler habe seit dem ersten Halbjahr 2018 einen starken Zuwachs bei Neuverträgen verzeichnet, schrieb Analystin Nooshin Nejati in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Softbank-Deal könne möglicherweise Wirecard bei den Neuverträgen in den kommenden Quartalen einen weiteren Schub bringen.