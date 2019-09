flatex übertrifft Erwartungen für die Neukundenzahl

flatex, zuvor als Fintech Group firmierend, hat am Mittwoch Eckdaten zu den Neukunden in der namensgebenden Direkt-Broker-Sparte veröffentlicht. Mit dem neu gestarteten Angebot in den Niederlanden habe man in zwölf Wochen 20.000 neue Kunden angezogen, heißt es aus dem Frankfurter Unternehmen. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres habe man in Deutschland, den Niederlanden und Österreich 50.000 Neukunden begrüßen ...