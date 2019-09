Ölpreise steigen moderat

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch moderat gestiegen. Händler nannten die bessere Anlegerstimmung als Grund. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittag 58,68 US-Dollar. Das waren 42 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 56 Cent auf 54,50 Dollar.

Am Markt wurden mehrere Gründe für die Preisaufschläge genannt. Zum einen sorgte die bessere Stimmung an den Finanzmärkten für Interesse an riskanteren Anlageklassen, zu denen auch Rohstoffe gehören. Zur Entspannung trug die Hoffnung bei, dass ein ungeregelter Brexit Großbritanniens Ende Oktober verhindert werden könne. Das britische Parlament hatte am Dienstagabend dafür erste Voraussetzungen geschaffen.