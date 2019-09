MS Industrie will eigene Aktien erwerben

MS Industrie kündigt den Rückkauf eigener Aktien an: Das Programm solle bis zu 250.000 Anteilscheine umfassen, kündigt die Münchener Beteiligungsgesellschaft am Mittwoch an. Das geplante Volumen entspricht rund 0,83 Prozent des heutigen Grundkapitals des Unternehmens. Spätestens am 30. Dezember des kommenden Jahres soll das Aktienrückkaufprogramm beendet sein, heißt es aus dem Unternehmen.„Grundlage für den Rückkauf ...