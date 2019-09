SeniVita Social Estate expandiert nach Niedersachsen

Bisher hat sich SeniVita Social Estate auf Projekte in Bayern konzentriert, nun wagst sich der Entwickler von Pflegeimmobilien aus Bayreuth auch in andere Bundesländer. Im niedersächsischen Goslar solle eine Pflegewohnanlage für 60 Bewohner und eine Tagespflegeeinrichtung mit 72 Plätzen entstehen, kündigt SeniVita Social Estate an. Man habe vom Stadtrat grünes Licht für den Kauf des Grundstücks erhalten. Die Gesellschaft geht ...