FRANKFURT (dpa-AFX) - Die gestiegene Hoffnung auf einen geordneten Brexit hat den Dax am Mittwoch auf das höchste Niveau seit Anfang August gehievt. Der deutsche Leitindex hatte die runde Marke von 12 000 Punkten bereits zu Handelsbeginn locker hinter sich gelassen und stand am frühen Nachmittag 1,11 Prozent im Plus bei 12 042,89 Punkten.

Zudem testet der Dax derzeit die 50-Tage-Linie, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt. Auch insgesamt stünden aus charttechnischer Sicht die Chancen nach wie vor gut, dass der Leitindex nun nachhaltig einen Richtungswechsel zurück nach oben vollzieht, schrieb Analyst Andreas Büchler vom Börsenmagazin Index Radar. Zwar befinde sich diese Bewegung noch im Frühstadium und sei entsprechend unsicher, doch positive Zeichen für eine Erholung kämen gleich von mehreren Zeitebenen.