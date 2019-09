Klöckner geht von Einigung über Klimaschutz in der Regierung aus

POTSDAM (dpa-AFX) - Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) rechnet trotz Differenzen mit der SPD fest mit einer Einigung über mehr Klimaschutz. "Wir müssen uns ja einigen, es hilft nichts, wenn wir etwas auf eine lange Bank schieben", sagte die stellvertretende CDU-Vorsitzende am Mittwoch vor Beginn einer Klausur der Unionsfraktionsspitze in Potsdam. Entscheidend sei, dass Klimaschutz, die Sicherung des Wirtschaftsstandorts und des Wohlstands zusammengehörten. "Es geht nicht nur um einen Ausstieg aus etwas, sondern um einen Einstieg in etwas. Innovation und Technik spielen eine ganz große Rolle."

In der großen Koalition gibt es unterschiedliche Vorstellungen über den Weg zu einer Einsparung von klimaschädlichem Kohlendioxid (CO2). Die Union setzt vorrangig auf einen Handel mit Zertifikaten beim Verkehr und Heizen sowie Maßnahmen für geringere Strompreise. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) dringt auf eine Erhöhung der Steuern für Sprit,Heizöl und Benzin und will die Einnahmen den Bürgern über eine Pro-Kopf-Pauschale zurückzahlen. Der geschäftsführende Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion wollte in Potsdam über Klimaschutzmaßnahmen beraten./vr/DP/men