Bereits seit dem Jahr 2009 und den dort etablierten Verlaufstiefs beherrscht ein intakter Aufwärtstrend das Kursgeschehen beim Energiedienstleister TransCanada Energy (TC Energy). Den Höhepunkt erreichte das Wertpapier gegen Ende 2014 bei 58,40 US-Dollar, musste anschließend aber eine längere Durststrecke und Abgaben auf 28,40 US-Dollar verdauen. Seitdem befindet sich der Wert übergeordnet wieder in einer Aufwärtsphase und kratzte zu Beginn dieser Handelswoche an seinem Verlaufshoch 2017 bei 51,85 US-Dollar. Ein Ausbruch darüber dürfte mithilfe weiterer positiver Nachrichten zur Fertigstellung der im Bau befindlichen Pipelines vollzogen werden und ein regelrechtes Kaufsignal aktivieren. In diesem Fall sollte ganz schnell das Jahreshoch aus 2014 in den Fokus der Bullen rücken.