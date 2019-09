DAX stoppt bei 12.050 Punkten!

Der DAX befindet sich übergeordnet noch in einem Abwärtstrend und aktuell nur in einer Aufwärtskorrektur. Diese Aufwärtskorrektur könnte im Bereich von 12.000/12.050 Punkten auslaufen. Daher ist dieser Bereich so wichtig.

Gelingt hingegen ein weiterer Anstieg über 12.050 Punkte hinaus, dürfte der DAX das nach oben offene Gap um 12.135 Punkte schließen. Sackt der DAX allerdings wieder unter 11.860 Punkte ab, ist mit einem Kursrückgang bis 11.800 und möglicherweise sogar bis 11.630 Punkte zu rechnen.