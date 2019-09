Heute Morgen deutete noch nichts darauf hin, was für einen Tag die Wirecard Aktie heute erleben wird. Die Indikationen lagen zwar leicht im Plus, doch mittlerweile bringt es der DAX-Wert auf starke Gewinne. In der Spitze erreicht der Aktienkurs des Fintech-Konzerns heute 150,90 Euro, aktuell werden 150,15 Euro (+3,84 Prozent). Nur ein geringes Gewicht hat die Nachricht zur Ausweitung der Kooperation mit der japanischen Mizuho Bank bei ...