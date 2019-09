Zum Wochenanfang hielt die schlechte Nachrichtenlage in der Eurozone an, als die jüngsten Ifo-Zahlen auf breiter Front enttäuschten. So verfehlten das Geschäftsklima, die Geschäftserwartungen und die Geschäftslage allesamt die Erwartungen. Mit dem niedrigsten Wert für das Geschäftsklima seit November 2012 verdichteten sich somit die Rezessionsängste für Deutschland. Die angespannte Lage wurde durch den nun bestätigten BIP-Rückgang von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal nochmals untermauert. In den USA gab es dagegen einige positive Überraschungen bei den Frühindikatoren. So wurde bei den Auftragseingängen für langlebige Konsumgüter ein Plus von 2,1 Prozent gegenüber dem Vormonat vermeldet (Konsens: 1,2 Prozent). Und auch das Konsumentenvertrauen (Conference Board) konnte mit 135,1 Punkten die Erwartungen (129,0 Punkte) deutlich übertreffen. Der anhaltend solide Wachstumspfad der USA wurde durch das BIP-Wachstum von 2,0 Prozent (annualisiert) zum Wochenausklang nochmals bestätigt.Für Verwunderung sorgte dann aber das durch die Universität Michigan erhobene Konsumentenvertrauen, bei dem im Gegensatz zu den Zahlen des Consumer Conference Board ein signifikanter Rückgang von 8,6 Punkten vermeldet wurde. Der Preis für ein Barrel Öl der Sorte Brent sank auf 59,05 US-Dollar. Der US-Dollar konnte gegenüber dem Euro um 0,87 Prozent aufwerten. Der japanische Yen konnte um 0,69 Prozent zulegen. In einem freundlichen Aktienmarktumfeld konnten US-Aktien deutlich zulegen, gefolgt von Europa und den Schwellenländern. Den geringsten Wertzuwachs verzeichnete der japanische Aktienmarkt. Sowohl in den USA als auch in Europa schnitten Growth-Aktien besser ab als ihre Value-Pendants. Nebenwerte erzielten in beiden Regionen eine Underperformance. Auf Sektorebene dominierten in den USA die Segmente Industrie, Kommunikation und Rohstoffe , während Konsumwerte und Versorger zurückblieben. In Europa zeigten die Sektoren Rohstoffe, Kommunikation und Basiskonsum relative Stärke. Underperformer waren Gesundheitswerte, Technologieunternehmen sowie der Finanzsektor. Im Rentenbereich erzielten Staatsanleihen die größten Kurszuwächse. Aber auch Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und Hochzinsanleihen verzeichneten ein kleines Plus. Lokalwährungsanleihen aus den Schwellenländern zeigten sich ebenfalls stabil. Mehr unter www.moventum-am.lu Über Moventum: Moventum Asset Management S.A. (Moventum AM) ist eine hundertprozentige Tochter der Moventum S.C.A.. In der Management Company, in der sich seit Jahresbeginn 2019 die Expertise des Asset Managements von Moventum konzentriert, werden die Moventum-eigenen Dachfonds sowie die individuellen Mandate im Rahmen der Vermögensverwaltungsportfolios gemanagt. Moventum S.C.A. ist eine Full Service Fondsplattform für sämtliche Leistungen rund um das Wertpapierdepot. Seit der Gründung im Jahre 2000 gehört Moventum zu den erfolgreichsten Fondsplattformen in Deutschland und Österreich. Spezialisiert auf den Handel und die Verwaltung von Investmentfonds bietet das Luxemburger Unternehmen seinen Partnern Zugang zu einer im Markt bewährten Abwicklungsplattform mit Luxemburger und österreichischer Lagerstelle, einem globalen Investment-Universum, einer fondsbasierten Vermögensverwaltung für alle relevanten Chancen-/Risikoprofile sowie innovativen Serviceleistungen rund um die Beratungsthemen Vermögensbildung, Vermögensverwaltung und private Altersvorsorge. Rund 1.850 angeschlossene Finanzberatungsunternehmen verwalten für ihre mehr als 44.000 einzelnen Investoren Bestände von mehr als 3,8 Milliarden Euro.