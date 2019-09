BESUCHEN SIE UNS IM TRADERHOTEL AM 21. SEPTEMBER 2019

Treffen Sie den Zertifikate-Experten der Société Générale Stefano Angioni während dem Trader-Seminar „Start in den profitablen Handel“ in Lohr am Main am Samstag, 21. September 2019, 13:00 bis 14:00 Uhr, im Traderhotel.

Das Seminar verfolgt das Ziel, Ihnen Hebelzertifikate leicht verständlich näherzubringen. Denn neben der Analyse des Marktes gehört zum langfristigen Tradingerfolg gleichermaßen die Überlegung, mit welchen Derivaten sich Markterwartungen am geeignetsten abbilden lassen. Wir analysieren zusammen aktuell interessante Finanzmärkte und zeigen Wege auf, wie das passende Produkt gewählt werden kann, und welche Fallstricke dabei vermieden werden sollten.

Nutzen Sie die Möglichkeit, sich rund ums Thema Trading und zu unserem neusten Suchtool Match My Trade zu informieren und auszutauschen.

Match My Trade revolutioniert die Suche nach Hebelprodukten. Anstelle der Eingabe von Produktmerkmalen und dem langwierigen Durchsuchen endloser Produktlisten definieren Sie bei Match My Trade schnell und einfach Ihre Marktmeinung – numerisch oder direkt im Chart! Unser Algorithmus berechnet auf Basis Ihrer individuellen Markterwartung in Real Time Szenarien für alle unsere Hebelprodukte. Innerhalb von einer Sekunde erhalten Sie genau die Top 10 Produkte, deren Renditeerwartung oder Chance-Risiko-Verhältnis Ihr individuelles Kursziel und Ihren Anlagezeitraum am besten „matched“ – und Sie haben eine objektive Entscheidungsgrundlage.

<<< Weitere Informationen finden Sie hier >>>

Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Tradinghotel.

Ihr Zertifikate Team der Société Générale