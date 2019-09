FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch durch die zuversichtlichere Stimmung an den Finanzmärkten belastet worden. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum späten Nachmittag um 0,18 Prozent auf 178,51 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,68 Prozent. Erst am Dienstag war die Rendite auf ein neues Rekordtief von 0,74 Prozent gefallen.

Belastet wurden Bundesanleihen durch die bessere Stimmung an der Börse. Dort sorgten mehrere politische Entwicklungen für Auftrieb. Zum einen fassten Anleger Hoffnung, dass ein ungeregelter Brexit Ende Oktober verhindert werden könne. Am Dienstagabend hatte das britische Parlament Vorarbeit geleistet. Ein entsprechendes Gesetz soll am heutigen Mittwoch verabschiedet werden. Das Vorhaben torpediert den harten Brexit-Kurs der Regierung.