PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Politische Entwicklungen in Großbritannien, Italien und Hongkong haben die Anleger an den europäischen Börsen am Mittwoch optimistisch gestimmt. Hinzu kamen erfreuliche Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungssektor der Eurozone. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Euroregion gewann 0,88 Prozent auf 3450,83 Punkte.

Während in Großbritannien die Gegner eines Brexits ohne Abkommen dem Premierminister Boris Johnson eine empfindliche Niederlage zufügten, stimmte in Italien die Fünf-Sterne-Bewegung einer Koalition mit den Sozialdemokraten zu. In Hongkong gab Regierungschefin Carrie Lam dem Druck der Protestbewegungen statt, das heftig umstrittene Gesetz für Auslieferungen nach China soll zurückgezogen werden. Dies hatte zuvor schon die Börse in Hongkong nach oben katapultiert.