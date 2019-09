Heute eine dünnvolumige Rally an den Aktienmärkten, die sich aus vier Motiven speist: Erleichterung über eine vermeintliche Beruhigung in Hongkong nach Rücknahme des Auslieferungsgesetzes; Hoffnung, dass ein harter Brexit vermieden werden kann nach der Abstimmungsniederlage von Boris Johnson; Freude über die neue Koalition in Italien; und schließlich besser als befürchtete Daten aus China. Aber heute gab es ein anderes Highlight: Michael Burry, einer der Wenigen, die das Platzen der US-Immobilienblase voraus gesehen haben (eine zentrale Figur in Buch und Film „The Big Short“), hat heute eindringlich vor dem Platzen der ETF-Blase gewarnt. Was meint er damit? Burry sieht die selben Mechanismen am Werk, wie bei Investmentvehikeln wie CDOs kurz vor der Finanzkrise..

Das Video "ETFs – tickende Zeitbomben!" sehen Sie hier..