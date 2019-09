MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die osteuropäischen Börsen haben sich am Mittwoch nur teilweise der international guten Börsenstimmung angeschlossen. Vor allem in Moskau, aber auch in Budapest ging es nach oben. Kursverluste mussten die Anleger jedoch in Warschau und Prag hinnehmen.

Der ungarische Leitindex Bux gewann 0,88 Prozent auf 39 753,49 Punkte. Die Schwergewichte zeigten sich am Berichtstag überwiegend im Plus. Papiere der OTP-Bank gewannen 2,25 Prozent, während jene des Ölkonzerns MOL und von Magyar Telekom jeweils moderat um 0,2 Prozent stiegen. Auf der Verliererseite tauchten dagegen die Aktie des Pharmakonzerns Richter Gedeon auf, die um 0,2 Prozent nachgaben.