EMX mit neuer Erfolgsstory in Alaska

Kalgoorlie, die kleine Goldgräberstadt in Westaustralien, lenkte jüngst das Augenmerk der Goldminenindustrie auf Alaska. Was hat denn Kalgoorlie mit Alaska zu tun? Ganz einfach: Dort findet jedes Jahr Anfang August die Diggers & Dealers-Konferenz statt. Wer in Australien etwas im Bergbau zu sagen hat, kommt dann nach Westaustralien an den Rand des berühmten Superpit, einer der größten Tagebau-Goldminen der Erde. An der drei Tage laufenden Konferenz nehmen dann auch zahlreiche Analysten und Investoren teil. Dieses Jahr hielt Northern Star Resources eine viel beachtete Präsentation. Dabei ging es insbesondere um die Pogo-Goldmine in Alaska, östlich von Fairbanks, die Northern Star erworben hatte.

EMX indirekt in Alaska aktiv

Das Interessante daran: EMX Royalty hat sich im April bei Millrock Resources beteiligt (EMX beteiligt sich an Millrock Resources) und eine Lizenzgebühr ausgehandelt. Mit dem Kapital, dass EMX zahlte, kaufte Millrock im Goodpaster-Goldgebiet, in dem auch besagte Pogo-Goldmine liegt, ein großes geologisch aussichtsreiches Landpaket. Wird Millrock bei der Suche nach Gold fündig, profitieren auch die EMX Royalty-Aktionäre. Denn dann dürfte der Wert der Millrock-Beteiligung deutlich steigen und die Lizenzabgaben (Royaltys) sprudeln.

Analysteninteresse an Alaska

Doch zurück zu Northern Star Resources. In der Diggers & Dealers-Präsentation stellten die Australier ihre Pogo-Mine als ihren besten Vermögenswert heraus. Im Geschäftsjahr 2019/20 sollen dort gut 200.000 Unzen Gold gewonnen werden und die Produktion danach weiter gesteigert werden. Die Pogo-Mine beeindruckte zwar die Fachwelt. Doch da Northern Star eine ganze Reihe weiterer produzierender Minen hat, fiel das Urteil zum Beispiel der Analysten des Investmenthauses Macquarie mit „underperform“ und einem Kursziel fast 20 Prozent unter dem aktuellen Kurs nicht positiv aus. Nun kommt wieder EMX Royalty ins Spiel. Denn will sich ein Investor im sehr aussichtsreichen Gebiet rund um die Pogo-Goldmine beteiligen, kann er sich die EMX-Aktie ins Depot legen. Immerhin sind allein in der Pogo-Mine aktuell Ressourcen von 6 Mio Unzen Gold bekannt. Im Gebiet um die Pogo-Mine können weitere potenzielle Fundorte mit großen Goldvorkommen erwartet werden.