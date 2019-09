Goldplay Exploration meldet starke Ergebnisse, Aktie schnellt hoch!

Der Silberpreis legt weiter zu und bietet damit ein perfektes Umfeld für Goldplay Exploration (0,25 CAD | 0,16 Euro; CA38149Q1046). Denn die Kanadier besitzen für ihr Flaggschiff-Projekt San Marcial in Mexiko eine Ressource mit insgesamt 47 Mio. Unzen Silberäquivalent, wobei sich 36 Mio. Unzen bereits in der höherwertigen Kategorie „indicated“ befinden (mehr hier). Nun liefert der Rohstoffexplorer aber auch operative Argumente für einen Kauf der Aktie. Denn Goldplay veröffentlichte neue Sample-Ergebnisse für das „Faisanes“-Ziel, eines von acht als aussichtsreich identifizierten Bereichen auf der Liegenschaft. In einem wieder geöffneten, alten Stollen stießen die Geologen unter anderem auf einen Abschnitt von 6 Metern mit 232 Gramm Silber je Tonne Erz (g/t). Goldplay überlegt nun, den Tunnel über diesen hochgradigen Abschnitt hinaus zu erweitern. Die hochgradige Silberzone liegt nämlich in einer größeren Zone von 11 Metern mit einem Gehalt von 155 g/t Silber. Dabei beginnt die Mineralisierung bereits an der Öffnung des flachen Tunnels.

Aktie marschiert Richtung Jahreshoch!

Der Tunnel liegt am nordwestlichen Rand der bestehenden Ressource. Goldplay arbeitet daran, die Ressource weiter zu vergrößern. Die neuesten Ergebnisse scheinen auch die Anleger zu überzeugen. Am gestrigen Abend schloss die Goldplay-Aktie mit 0,25 CAD nur knapp unter dem Jahreshoch vom Jahresanfang. Ein positvies Zeichen ist zudem, dass die Umsätze in dem Papier in den vergangenen Wochen bereits deutlich gestiegen waren. Offenbar ist der Markt wieder heiß auf aussichtsreiche Silberexplorer. Mit einem Börsenwert von 15,2 CAD, also rund 10 Mio. Euro, besitzt der Explorer noch jede Menge Potenzial nach oben. Nicht ohne Grund dürfte das Management um CEO Marcio Fonseca bei der letzten Platzierung selbst kräftig Aktien gekauft haben. Der Anteil dieser Insider liegt inzwischen bei stolzen 23,8 Prozent. Mehr zu Goldplay Exploration sehen und hören Sie im Video mit CEO Marcio Fonseca.