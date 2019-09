VARTA-Wahnsinn: Gibt es einen versteckten Grund, warum die Aktie einfach immer weiter wächst?

Solche Charts haben zumindest in Deutschland Seltenheitswert: Seit Dezember 2018 zieht die Aktie von VARTA (WKN: A0TGJ5) einfach immer weiter nach oben. Noch im Frühjahr 2018 gab es die Papiere für unter 18 Euro, das 52-Wochen-Tief wurde bei 24,64 Euro markiert und am 3. September sahen wir ein spektakuläres Tageshoch von 89,80 Euro. Also, wenn ich hier Aktionär wäre – was ich leider nicht bin –, dann würde ich so langsam kalte Füße bekommen. Aber vielleicht hat VARTA ja einen Trumpf in der Hinterhand, der alles erklärt.

Was die Kursexplosion konkret bedeutet

Dass das Unternehmen nicht nur an der Börse, sondern auch operativ einen guten Lauf hat, ist kaum zu übersehen. Die umsatzstarken Verbraucherbatterien des früheren Schwesterunternehmens konnten günstig erworben werden und das Geschäft mit Knopfzellen und Lithiumbatterien läuft so glänzend, dass VARTA kaum mit dem Kapazitätsausbau hinterherkommt. Auf diese Weise wird der Konzern aller Voraussicht nach schon in wenigen Jahren mehr als 1 Mrd. Euro Umsatz machen.