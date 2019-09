E.On will Squeeze-Out bei Innogy

E.On will Innogy zu 100 Prozent übernehmen und hierzu die verbliebenen Aktionäre von Innogy per Squeeze-Out aus der Gesellschaft drängen. „E.Om hat dem innogy-Vorstand heute seine Absicht mitgeteilt, unmittelbar nach Freigabe der Übernahme der von RWE und von anderen Aktionären im Rahmen des freiwilligen Übernahmeangebots erworbenen innogy-Aktien durch die EU-Kommission, das Unternehmen voll in den E.On-Konzern zu ...