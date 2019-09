DAX – Zwischen Hoffen und Bangen Kein Halten gab es am Mittwochmorgen beim Aufwärtsdrang am deutschen Aktienmarkt. Der DAX sprang schon zur Eröffnung mehr als 1% nach oben und schraubte sich in der Spitze mit 12.078 Punkten auf den höchsten Stand seit Anfang August. Doch damit nicht genug, denn nachdem die Abgeordneten in Großbritannien gestern ein Gesetz gegen einen No-Deal-BREXIT durch das Unterhaus brachten und Neuwahlen gleichzeitig (vorerst) abschmetterten, macht der DAX am Donnerstag vorbörslich einen weiteren Satz nach oben. Positiv zu werten ist dabei vor allem die Tatsache, dass die inverse SKS-Formation oberhalb der vielbeachteten 12.000er-Marke weiter an Kontur gewinnt und nun sogar eine (leicht verschobene) Inselumkehr möglich scheint – jedenfalls solange der DAX nicht auf 11.957 Punkte zurückfällt. Vollständig ausgebügelt ist die Sommerdelle aber noch nicht. Dafür müsste der DAX seine Erholung nun fortsetzen und auch im regulären Handel das Gap vom 02. August bei 12.129 Punkten schließen. Anschließend gilt es, das Juni- und Juli-Zwischentief bei 12.173 bzw. 12.189 Zählern zurückzuerobern, um dadurch Platz bis zur 12.400er-Barriere zu eröffnen. Die Unterseite führt uns dann zwangsläufig auch zur fundamentalen Lage, denn selbst wenn die aktuellen Probleme (BREXIT, Handelsstreit oder die hohe Zahl an Gewinnwarnungen) momentan scheinbar an Bedeutung verlieren, können diese relativ rasch wieder ins Bewusstsein rücken. Rutscht der DAX dabei erneut unter den Halt bei 11.869/11.823, würde sich der Chart erneut eintrüben, weshalb es anschließend auch noch einmal bis an die 200-Tage-Linie bei 11.673 Punkten zurückgehen könnte.

Starbucks – Schrecksekunde! Nachdem sich gestern alle Blicke auf das BREXIT-Chaos in London richteten, ging eine interessante Auswertung von Ernst & Young etwas unter. Seit 2011 zählt das Beratungsunternehmen die Gewinn- und Umsatzwarnungen der im Prime Standard gelisteten Unternehmen, wobei im ersten Halbjahr 2019 54 von 308 Konzernen ihre Erwartungen nach unten korrigierten – ein Höchstwert seit Beginn der Aufzeichnung! Und dort (= bei den Gewinnwarnungen, schließlich sind die Papiere nicht im Prime Standard, sondern an der Nasdaq gelistet) reihte sich gestern auch Starbucks ein. Die Kaffeehauskette senkte den Ausblick für das kommende Jahr und kündigte gleichzeitig an, das geplante Aktienrückkaufprogramm vorzuziehen. Die Aktie fiel daraufhin zunächst an die obere Begrenzung des offenen Gaps im Bereich von 93 USD zurück, dämmte das Minus zum Handelsschluss aber auf „erträgliche“ -0,7% ein. Wirklich bullish wird es jedoch nun erst wieder oberhalb der markanten 100-Dollar-Marke.

Deutsche Post – Die Bullen können aus dem Vollen schöpfen Bei der Deutschen Post können Anleger momentan auf das gesamte Repertoire des charttechnischen Werkzeugkastens zurückgreifen. Da wäre z.B. ein kleines Doppeltief, das die Kurse von der 200-Tage-Linie wieder bis an die 30-Euro-Marke heranführte. Oder ein charttechnisches Dreieck, das nun dabei behilflich sein könnte, eine breite inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation bullish zu vollenden. Voraussetzung dafür ist allerdings zunächst der Sprung über das Juli-Hoch bei 30,67 Euro, dem bei 31,34 Euro das April-Top folgt. Auf der Unterseite gilt es hingegen, die 29er-Marke im Auge zu behalten, bevor noch einmal die 200-Tage-Linie bei 27,92 Euro auf den Prüfstand gestellt werden könnte. Kurse darunter wären jedoch kritisch zu sehen, da dann das Dreieck bearish aufgelöst und die inverse SKS wieder vom Tisch wäre!

ThyssenKrupp – Ja? Nein? Vielleicht! Die Aktie von ThyssenKrupp machte in den vergangenen Monaten immer mal wieder Anstalten einer Bodenbildung. Wir erinnern uns z.B. gut an den 10. Mai, als die Kurse um atemberaubende 28% nach oben schossen. Doch es wollte einfach nichts werden, mit einer nachhaltigen Aufwärtsbewegung, im Gegenteil: das aktuelle Jahrestief wurde erst Mitte August bei 9,25 Euro markiert. Nun läuft der nächste Versuch – und zwar getrieben von der Meldung, dass ThyssenKrupp die ertragsreiche Aufzugsparte wohl scheinbar doch eher verkaufen, statt an die Börse bringen will. Die Kurse zogen gestern um 3,48% an und schoben sich an die 11-Euro-Marke heran, wo jetzt ein kleines V-Muster vollendet werden könnte. Sobald sich die Aktie (die den DAX übrigens am 23. September verlassen muss und durch MTU ersetzt wird) nun von dieser Barriere nach oben absetzen kann, würde sich rein rechnerisch Platz bis zur 200-Tage-Linie eröffnen, die momentan bei 13,14 Euro verläuft.

Interessenkonflikt: Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. 5.9.2019