Der Monat August begann mit schlechten Nachrichten für Aktienanleger - Die Aktienmärkte reagierten negativ.

Die Aktienmärkte reagierten negativ und konnten sich so kurz nach den Zentralbanktreffen der Federal Reserve und der EZB Ende Juli keine großen Hoffnungen auf weitere positive Impulse durch neue geldpolitische Ankündigungen machen. Ganz im Gegenteil, die italienische Regierungskrise, das Fehlen einer handlungsfähigen neuen Regierung in Spanien und der forsche politische Einstieg von Boris Johnson als Premierminister in Großbritannien ließen auch Europa nicht zur Ruhe kommen. Die Leitindizes DAX , EuroStoxx 50 und S&P 500 fielen in den ersten Tagen des Monats August um über 4% und beendeten den Monat mit -2,1%, -1,2% und -1,8%. Der MSCI Emerging Markets verlor im Monatsvergleich sogar 5,1%. Gegen den Trend zulegen konnte unsere Investition im vietnamesischen Aktienmarkt, sie stieg um 0,7% im Wert, wohingegen die Position im australischen S&P/ASX 200 Index 3,1% im Wert sank.

Hauptprofiteur des oben beschriebenen Umfelds waren einmal mehr italienische Staatsanleihen, deren Rendite bei einer Restlaufzeit von 10 Jahren um weitere 0,54% auf knapp unter 1% sank und nun ca. 2,6% unterhalb des Renditeniveaus aus dem Herbst 2018 liegt. Auf Total Return Basis resultierte dies in einem Wertanstieg um ca. 3,6% im August. Die Rendite portugiesischer Staatsanleihen mit 10 Jahren Restlaufzeit, die ebenfalls seit längerem ein fester Bestandteil des Portfolios sind, sank deutlich von 0,34% auf 0,12% und liegt somit nur noch knapp über der Marke von 0%. Nach einer Analyse von Barclays hat sich der Marktwert negativ verzinster Anleihen seit Herbst 2018 auf globaler Ebene mehr als verdreifacht. Im Segment der Unternehmensanleihen sowie Emerging Markets Bonds waren die Preisbewegungen im August weniger stark ausgeprägt, dennoch konnte der Bereich einen Mehrwert in Höhe von 0,18% generieren. Der Fonds Multi-Asset Global 5 gewann trotz des schlechten Abschneidens der Aktienmärkte im abgelaufenen Monat 0,21% (institutionelle Anteilscheinklasse) bzw. 0,19% (private Anteilscheinklasse) hinzu.

In den kommenden Wochen und Monaten werden mit hoher Wahrscheinlichkeit die konjunkturellen Probleme in Europa weiter an Bedeutung hinzugewinnen. Mit der Verschlechterung wirtschaftlicher Stimmungsbarometer erhöht sich die Gefahr, dass in Zukunft auch der Arbeitsmarkt und somit der Konsument von der wirtschaftlichen Abschwächung beeinträchtigt wird. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf Mario Draghis vorletzter Zinssitzung liegen, da auch die Preissteigerungsrate in der Eurozone hinter den Erwartungen der EZB zurückblieb. Auf globaler Ebene sehen wir in der politischen Situation Hongkongs einen unterschätzten Risikofaktor, der im schlechtesten Fall weltweite Reaktionen hervorrufen könnte. Wir legen daher weiter einen hohen Wert auf ein diversifiziertes Portfolio mit Anlagen in Regionen und Märkten mit idiosynkratrischen Rendite-/Risikoprofilen und eine Übergewichtung im Bereich Credits.

