Wirecard – Kursziel 225?

Am Mittwoch durften wir Markus Braun auf der Bühne lauschen und konnten uns unsere ganz eigenen Erkenntnisse zu Wirecard machen. Das Video gibt’s für Abonnenten im Exklusivbereich. Wir haben die Aktie mit einem Inliner in unser neues Turbo-Depot genommen. Seit dem Start liegt unser Depot nun 16 Prozent vorne. Jeder Transaktion folgen Sie hier. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Wirecard von 220 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf “Buy” belassen. Der Zahlungsabwickler arbeite an einer Refinanzierung eines Teils eines revolvierenden Kredits von 1,75 Milliarden Euro und könnte schließlich in den kommenden Tagen eine Fünfjahresanleihe in Höhe von 500 Millionen Euro zu verbesserten Finanzierungskonditionen begeben, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Experten hoben ihre Schätzungen nach den Zahlen für das zweite Quartal abermals leicht an. Der Dax-Konzern erscheine für die kommenden Jahre sehr gut positioniert und habe eine Fülle von Wachstumschancen.