Pressemitteilung, 5. September 2019



La Française Real Estate Partners International erwirbt eine gemischt genutzte Immobilie in Bremen



La Française Real Estate Partners International hat im Auftrag eines kollektiven Immobilieninvestmentvehikels von La Française eine gemischt genutzte Immobilie (Büro und Einzelhandel) in der Obernstraße 65-71, einem erstklassigen Einzelhandelsstandort in Bremen, erworben.

Das moderne und vollständig renovierte Ansgari Haus ist zentral gelegen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Das Gebäude wurde 1988 erbaut und 2014 sowie 2018 umfassend saniert. Es hat eine Gesamtfläche von 5.700 Quadratmetern und ist vollständig an mehrere Parteien vermietet. Mieter der fünfgeschossigen Immobilie sind unter anderem der Co-Working-Anbieter Spaces mit 3.200 Quadratmetern auf fünf Etagen inklusive Dachterrasse und das Modehaus AppelrathCüpper, führender Premium-Modehändler für hochwertige Damenmode und Damenunterwäsche, mit 2.400 Quadratmetern Verkaufsfläche auf drei Etagen.



Die Hamburger Immobilien Projektentwicklungsgesellschaft QUEST Investment Partners hat das Ansgari Haus in Bremen verkauft. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart. Im Juli 2017 hatte QUEST Investment Partners den seit Jahren leerstehenden Teil des Bremer Carrées erworben und in Ansgari Haus umbenannt. Mit der Modernisierung und Neuvermietung verleiht QUEST Investment Partners der Bremer Innenstadt neue positive Impulse.



Jens Göttler, Managing Director für Deutschland von La Française Real Estate Partners International, sagt: "Bremen ist nach unserer Einschätzung ein relevanter B-Standort in Deutschland, der sich positiv entwickelt. Die florierende Hafentätigkeit zieht Unternehmen wie Menschen aus dem In- und Ausland an, was die lokale Wirtschaft fördert und die Nachfrage nach Büroflächen und Dienstleistungen steigert. Überzeugt hat uns auch die attraktive Innenstadt, die von einer großen und wachsenden Zahl von Touristen besucht wird."