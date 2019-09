Mit 63 Prozent Aktienmarkt-Puffer aus dem Nullzins-Tal

Werbung. Konservative Anleger stehen im aktuellen Nullzinsumfeld weiterhin vor der Herausforderung, attraktive Alternativen zu Zinsprodukten zu finden. Die Situation hat sich in letzter Zeit sogar noch verschärft und wird bei einem exemplarischen Blick auf die Renditen von Bundesanleihen überdeutlich. Hier sind nicht nur die zehnjährigen Renditen seit Mai zunehmend in den negativen Bereich gerutscht und liegen mittlerweile bei fast -0,70 Prozent. Auch 30-jährige Bundesanleihen weisen seit August erstmals negative Renditen auf. Aktuell (Stand 29.08.2019) verlieren Anleger mit diesen Rentenpapieren 0,23 Prozent p.a. auf Sicht zur Fälligkeit in 30 Jahren. In diesem Umfeld können auch innovative Zinsprodukte nur geringe positive Renditen ermöglichen und erfordern dafür sehr lange Laufzeiten.

Mit einem Ausweichen auf Investments in den Aktienmarkt kann es hingegen gelingen, den Null- und Negativzinsen mit deutlich kürzeren Laufzeiten zu entkommen. Für konservative Anleger kommen dabei vor allem defensive Aktienprodukte infrage, da sie ungebremste Marktrisiken scheuen. Als zugrundeliegende Basiswerte bieten sich breit diversifizierte Aktienindizes an, um auf diesem Wege zusätzlich die Einzelwertrisiken breit zu streuen. Beispielsweise ist der EURO STOXX 50® ein solches Aktienmarktbarometer, das die Performance der 50 bedeutendsten Standardaktien der Eurozone abbildet.

Analysten äußern sich zur konjunkturellen Entwicklung in der Eurozone derzeit verhalten zuversichtlich. Zwar hätten die globalen Belastungsfaktoren und darunter insbesondere der ungelöste Handelsstreit zwischen den USA und China sowie Europa eine exportorientierte Industrieschwäche hervorgerufen. Die Binnennachfrage sei als tragende Säule der Wirtschaft im Euroraum bisher aber intakt. Dies zeige auch der unerwartete Anstieg des Einkaufsmanagerindex im August. Hier deute zwar der Teilindex für die Industrie eine anhaltende Belastung der Gesamtwirtschaft an. Weitaus freundlicher ist auf der anderen Seite aber die Stimmung bei den Dienstleistern, die nicht von der Exportschwäche betroffen sind und ein solides Geschäftswachstum sowie einen anhaltenden Beschäftigungsaufbau vorzuweisen haben.