Euroboden trifft bei der laufenden Anleihe-Emission auf ein größer als erwartet ausfallendes Interesse. Als Reaktion hierauf hebt das Immobilien-Unternehmen aus Grünwald bei München das Emissionsvolumen um 10 Millionen Euro an. Zur Platzierung stehen damit nun Anleihen mit einem Nennwert von 40 Millionen Euro bereit. Die Zeichnungsfrist für das Wertpapier soll am 16. September beginnen und spätestens am 27. September beendet ...