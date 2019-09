AB INS RISIKO!

Bund-Future mit heftigen Verlusten. Aktienmärkte notieren im Plus.

So oder so ähnlich könnte heute das Motto an den Finanzmärkten lauten. Die vermeintlich „sicheren Häfen“ haben am heutigen Handelstag ein dickes rotes Vorzeichen während die Aktienmärkte sich im grünen Gewandt präsentieren. Besonders der Euro-Bund-Future wird mit hohen Abschlägen gehandelt. Der Wert des 10-jährigen Rentenkontrakts verringert sich um 1,90 Prozent und notiert gegen 10:30 Uhr MESZ bei 175,30 Prozent. Auch Gold und Silber können sich dem Sog der Risikofreude nicht entziehen. Gold verliert rund 0,86 Prozent zum Vortag und wird um 10:30 Uhr MESZ bei 1.542 US-Dollar je Feinunze gehandelt, der Silberpreis verliert 1,30 Prozent bei 19,35 US-Dollar je Feinunze. Dagegen kann der deutsche Aktienindex DAX um 0,88 Prozent auf 12.130 Punkten zulegen. Zudem indizieren die US-Aktienfutures einen positiven Handelsstart an der Wallstreet.

Gründe für die plötzlich aufkommende Risikofreudigkeit sind Berichte über die Fortsetzung der Handelsgespräche zwischen USA und China in Oktober, die Entscheidung des britischen Unterhauses gegen ein No-Deal-Brexit und gegen Neuwahlen sowie die Rücknahme des Entwurfs zum umstrittenen Auslieferungsgesetz in Hongkong. Fraglich ist, wie lange die Risikofreudigkeit anhalten wird.