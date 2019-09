Indizes im Umbau: Das sind die Auf- und Absteiger im Überblick

Der Indexanbieter Stoxx macht Inventur und sortiert seine Produkte neu. Dabei tut sich einiges in Dax , M-Dax und S-Dax, aber auch auf europäischer Ebene. Hier sind die Fahrstuhl-Unternehmen im ÜberblickNun steht es fest: Die Stahlgießer von Thyssenkrupp verlassen den deutschen Aktienindex Dax und steigen in dessen kleinen Bruder, den M-Dax, ab. Zurzeit ist die Aktie mit 0,57 Prozent im Index gewichtet. Im Gegenzug steigt der Triebwerkhersteller MTU Aero Engines in den Dax auf. Er macht im M-Dax zurzeit 5,35 Prozent aus. Das Ganze tritt am 23. September in Kraft.Hintergrund: Der Dax enthält die 30 größten, börsennotierten Unternehmen Deutschlands, gemessen am frei handelbaren Aktienanteil (Streubesitz) und dem täglichen Börsenumsatz. Der M-Dax enthält die...