ThyssenKrupp: An einer entscheidenden Hürde!

Bei der ThyssenKrupp-Aktie fällt in den nächsten Tagen eine Entscheidung, die auch mittelfristig bedeutsam sein dürfte, denn Bullen und Bären kämpfen wieder einmal mit Nachdruck um die Vorherrschaft an der 50-Tagelinie. Diese verläuft aktuell bei 11,03 Euro und ist in den letzten Tagen stark abgeflacht.

Zwar drängen die Käufer seit Ende August darauf, den EMA50 nachhaltig zu überwinden, doch ein ... Weiterlesen